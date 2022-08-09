Кызыл, , 10:24 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки коронавирус выявлено у 42 человек, 25 пациентов выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар. Тувы Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

Новые носители зарегистрированы в десяти муниципалитетах, лидером стал Кызыл (+18). Среди заболевших 11 детей. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 260.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022г. от Covid-19 умерли 48 человек. На лечении находится 395 человека, в том числе на стационарном — 89. В тяжёлом состоянии 2 человека», — отметили в ведомстве.