Москва, 9 августа 2022, 10:24 — REGNUM На минувших Днях поля ФосАгро представила свои новинки: удобрения пролонгированного действия, биоминеральные удобрения, карбамид с ингибитором, биологические деструкторы пожнивных остатков.
Больше всего информации компания предоставила о стимуляторе роста растений ApaSil®. В компании его называют «главной новинкой продуктовой линейки» лета. Это адаптоген с высоким содержанием биологически активного кремния.
Первыми агрохимикат смогли оценить гости экспозиции ФосАгро на Днях поля в Воронежской, Калужской, Курганской, Липецкой, Московской, Орловской и Саратовской областях. На опытной площадке Калужского НИИС — филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха» были продемонстрированы делянки полевого опыта по изучению применения ApaSil® на яровой пшенице. Сейчас проходит второй год опыта. За первый год прибавка урожайности зерна от обработки семян ApaSil® в дозировке 50 г препарата на 1 т семян составила 6%. При комбинировании обработки семян и некорневых подкормок ApaSil® в возрастающих дозах прибавка урожайности находилась в диапазоне от 10 до 22%.
Михаил Стеркин напомнил, что в портфеле ФосАгро насчитывается более 50 марок удобрений, адаптированных под разные сельхозкультуры и природно-климатические условия.
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