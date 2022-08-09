Москва, , 10:24 — REGNUM На минувших Днях поля ФосАгро представила свои новинки: удобрения пролонгированного действия, биоминеральные удобрения, карбамид с ингибитором, биологические деструкторы пожнивных остатков.

Больше всего информации компания предоставила о стимуляторе роста растений ApaSil®. В компании его называют «главной новинкой продуктовой линейки» лета. Это адаптоген с высоким содержанием биологически активного кремния.

«Его применение обеспечивает повышение всхожести и энергии прорастания семян и способствует адаптации посевов к резким изменениям внешней среды», — сообщили в ФосАгро.

Первыми агрохимикат смогли оценить гости экспозиции ФосАгро на Днях поля в Воронежской, Калужской, Курганской, Липецкой, Московской, Орловской и Саратовской областях. На опытной площадке Калужского НИИС — филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха» были продемонстрированы делянки полевого опыта по изучению применения ApaSil® на яровой пшенице. Сейчас проходит второй год опыта. За первый год прибавка урожайности зерна от обработки семян ApaSil® в дозировке 50 г препарата на 1 т семян составила 6%. При комбинировании обработки семян и некорневых подкормок ApaSil® в возрастающих дозах прибавка урожайности находилась в диапазоне от 10 до 22%.

«Совместно с аграрными вузами и региональными сельскохозяйственными институтами мы ведем разработки и испытания новых продуктов, — говорит директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин. — Это удобрения пролонгированного действия, адаптоген ApaSil®, биоминеральные удобрения, карбамид с ингибитором, биологические деструкторы пожнивных остатков, а также другие категории продуктов. Это 100% отечественные разработки, которые мы будем постепенно выводить на российский рынок в ближайшие 5-7 лет».

Михаил Стеркин напомнил, что в портфеле ФосАгро насчитывается более 50 марок удобрений, адаптированных под разные сельхозкультуры и природно-климатические условия.

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