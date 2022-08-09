Москва, 9 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Последние три десятилетия под прикрытием свободы слова господствовала западная повестка, породившая неприкрытое глумление над русской культурой, десакрализацию нашей истории, героев и подвижников. На это обратил внимание атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья, командир отряда «Дон» Николай Дьяконов.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казак

«Поддавшись на злобное влияние коварных наследников Западной Римской империи, перенявших извращенный ум и звериную жестокость, утверждающих собственное величие через разжигание кровавых войн по всему миру, часть нашего народа обратила оружие на нас, свою родню», — написал Дьяконов в своём телеграм-канале.

«Наказать военных преступников и предателей, вернуть тех, кто ещё не зашел далеко на сторону зла к мирному созидательному труду — вот наша цель. В этот исторический момент мы возвращаем русские земли. Мы призываем Украину вернуться домой, в Россию — строить вместе наш общий гостеприимный дом на перекрестке мировых дорог», - отметил казачий атаман.

Николай Дьяконов призвал не предавать и не разменивать Мать-Россию.