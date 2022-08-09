Рязань, , 10:34 — REGNUM Несколько баллонов с хлороводородом, один из которых оказался открытым, обнаружили вечером 8 августа жители на территории дачного посёлка «Нефтяник» в Рязани.

Химическая атака Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дачники в социальных сетях рассказали, что сначала почувствовали сильный запах хлора, у некоторых началось слезотечение и удушающий кашель. По их словам, в службе спасения «отказывались реагировать» на происходящее, пообещали провести замеры, но «по факту никто не приехал».

Жители самостоятельно обследовали местность и обнаружили три баллона с хлороводородом, один из которых был вскрыт. По данным очевидцев, деревья и трава в округе пожелтели «от химических ожогов». Дачники жалуются, что им «отказали в помощи и обработке земли».