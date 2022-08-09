Москва, 9 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Разгонный блок «Фрегат» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям» выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-2.1б». Об этом 9 августа сообщает Роскосмос.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Отмечается, что ракета со спутниками стартовала с космодрома Байконур в 8:52 мск. «Фрегат» после выхода на орбиту развезёт аппараты, находящиеся на борту ракеты, по целевым орбитам.

На борту «Союза» был построенный в России по заказу Ирана спутник «Хайям», а также 16 малых аппаратов, которые предназначены для научных и технологических исследований, дистанционного зондирования Земли, измерения уровня электромагнитных излучений, мониторинга экологической обстановки.