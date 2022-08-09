Москва, 9 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Одна из главных угроз, с которыми может столкнуться российский ипотечный рынок, — это отсутствие денег у населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Строительство

«Главная угроза для российского рынка ипотеки — это отсутствие денег у населения. Ведь не от хорошей же жизни у нас застройщики делают ипотеку льготной в одну сотую процента. Это происходит не из-за того, что они так заботятся о людях. А потому что у людей денег становится всё меньше и меньше, — сказал Делягин. — Второе — это общее падение качества, усугубленное снятием нормативных ограничений. Они и раньше не работали, а теперь, когда последний призрак строительного контроля официально аннулируется (или к этому идет дело) строить можно из грязи и веток, вообще не заморачиваясь. И если у застройщиков хорошие отношения с региональными властями, то никакой ответственности они не несут даже теоретически. Так что здесь всё довольно печально».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, почему жители РФ стали осторожнее относиться к кредитам.