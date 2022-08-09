Ярославль, 9 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Основной площадкой дня города в Ярославле станет Волжская набережная, церемония открытия праздника 20 августа пройдет на Речном вокзале. Об этом рассказали на общегородском совещании в мэрии.

yarnews.net Речной вокзал в Ярославле

Два последних года из-за пандемии коронавируса церемоний открытия у дня города в Ярославле не было, сама программа праздника была сокращена до минимума. Ранее церемонии проходили на стадионе «Спартаковец» и Советской площади. На этот раз открывать праздник впервые будут у Речного вокзала.

«Здесь разместится главная сцена праздника. На сцене и на воде будут установлены LED-экраны для демонстрации яркого контента прямого включения основных событий. Начнётся программа с праздничного шествия, участниками которого станут духовой оркестр, театральные коллективы, хореографические ансамбли. В акватории Волги гости праздника увидят шоу танцующих катеров, шоу покорителей водной стихии и, конечно же, праздничную регату. С главной сцены прозвучат поздравления от вокальных коллективов Ярославля и Москвы», — сказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

День города пройдет под общим названием «Яркий Ярославль». Помимо Речного вокзала, праздничные площадки планируются у Арсенальной башни, в парке «Даманский», на стадионе «Спартаковец», на Стрелке. Также 20 августа пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге».

«Всего в день города будет организовано 150 концертных и анимационных программ, более 70 тысяч человек, мы ожидаем, придут на наш праздник. Более 5 тысяч участников у нас будет задействовано. И более 35 проектов разной тематики будет реализовано в день города. Праздник пройдёт под девизом «Волга всех объединяет», — отметила Елена Волкова.

Также в день города в Ярославле пройдет фестиваль пляжного волейбола, соревнования по уличному футболу и киберспорту, заплыв сап-серферов. Вечером пройдёт файер-шоу с пиротехническими эффектами, состоится выступление флайбордистов с аквабайками, гидроциклами, пиротехникой. Завершится праздник фейерверком.