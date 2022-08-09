День города в Ярославле впервые откроют у Речного вокзала
Ярославль, 9 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Основной площадкой дня города в Ярославле станет Волжская набережная, церемония открытия праздника 20 августа пройдет на Речном вокзале. Об этом рассказали на общегородском совещании в мэрии.
Два последних года из-за пандемии коронавируса церемоний открытия у дня города в Ярославле не было, сама программа праздника была сокращена до минимума. Ранее церемонии проходили на стадионе «Спартаковец» и Советской площади. На этот раз открывать праздник впервые будут у Речного вокзала.
День города пройдет под общим названием «Яркий Ярославль». Помимо Речного вокзала, праздничные площадки планируются у Арсенальной башни, в парке «Даманский», на стадионе «Спартаковец», на Стрелке. Также 20 августа пройдет гастрономический фестиваль «Пир на Волге».
Также в день города в Ярославле пройдет фестиваль пляжного волейбола, соревнования по уличному футболу и киберспорту, заплыв сап-серферов. Вечером пройдёт файер-шоу с пиротехническими эффектами, состоится выступление флайбордистов с аквабайками, гидроциклами, пиротехникой. Завершится праздник фейерверком.