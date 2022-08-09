Кингисепп, Ленинградская область, , 10:26 — REGNUM В лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Ленинградской области погибли двое взрослых, выжил лишь ребенок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 9 августа в дорожной полиции региона.

Смертельное ДТП на трассе «Нарва» (группа в «ВК» Дорожный контроль Ленинградская область) vk.com/kng_kontrol47

ДТП произошло около 11:15 мск 8 августа на 121 км федеральной автомобильной дороге А-180 «Нарва». По предварительным данным, 25-летний водитель BMW двигался от деревни Тикопись в сторону города Кингисепп, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Vesta под управлением 37-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada и 25-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте. Второй пассажир автомобиля Lada — четырехлетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», — сообщили в ведомстве. Отметим, что по данным издания «47news», погибшие и пострадавший — жители Донецкой народной республики (ДНР).

Что касается водителя иномарки, то с 2021 года мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 28 раз: за превышение установленной скорости движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, управление транспортным средством при наличии неисправностей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Отметим, в случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.