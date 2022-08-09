Донецк, 9 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз, выпустив 420 боеприпасов. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)… (Выпущено) 420 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, а также Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском и Зайцево.