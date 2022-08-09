Киев, 9 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Запад изначально не собирался учитывать интересы России на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Уроки событий 08.08.08 многообразны и многоаспектны. Для России это, кстати говоря, переход к серьёзной модернизации вооружённых сил, потому что события августа 2008 года показали некоторые проблемы, которые были тогда в российской армии. Кроме того, Россия в полной мере усвоила уроки западной неадекватности во время той войны, и это показали события в Крыму. Однако Москва в 2014 году в Донбассе попробовала договориться с западными «партнёрами», хотя с самого начала была очевидна безуспешность и бесплодность подобных попыток. Ведь события, начавшиеся после 24 февраля 2022 года, свидетельствуют о том, что Запад изначально не пытался учитывать интересы России и в гораздо больших масштабах, и, учтя в том числе и ошибки, совершённые в Грузии, сформировал из Украины вот такое государство-монстр. Но для всех тех, кто пытается использовать приграничные с Россией страны и территории для создания ей проблем, война 2008 года всё-таки стала некоторым хорошим уроком. Как, кстати, и для местных элит, которые поняли, что с соседями надо жить в мире и избегать такой постыдной, жалкой и крайне печальной участи, которую избрало для себя нынешнее так называемое украинское руководство, которое из событий 2008 года для себя не извлекло никаких уроков», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 августа 2008 года Грузия напал на Южную Осетию, что привело к так называемой «пятидневной» российско-грузинской войне.