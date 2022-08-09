Москва, 9 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Онлайн-распродажа товаров IKEA в России продлится до 15 августа. Сообщение об этом опубликовано 9 августа на сайте шведской компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM© Магазин IKEA в Омске

Компания не будет открывать магазины — они будут работать только на выдачу онлайн-заказов, возврат и обмен товаров. Все оформленные заказы в IKEA обещают выдать или доставить за август и сентябрь.

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров «Икеа» для покупателей и клиентов «Икеа» для бизнеса», — говорится в сообщении.

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