Иркутск, 9 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о проведении доследственной проверки 9 августа по факту оставления в опасности малолетнего ребенка в областном центре. Речь идет о вероятности совершения преступления по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Девочка играет с куклой

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будут изучены условия жизни и воспитания малолетней, проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне около 18:00 по местному времени спасателям пригорит эвакуировать девочку с балкона, расположенного на четвертом этаже многоквартирного дома.

При этом девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве.

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