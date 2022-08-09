Донецк, 9 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В соответствие с российскими стандартами будут приведены после пересмотра нормы питания для школьников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 августа сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова на министерской встрече по вопросам подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Мы пересмотрели нормы питания, привели их к российским. Потому что, местные нормы питания составляли 28 рублей, мы привели к 105 рублям, это у нас получается обед», — сказала она.

Также Колударова уточнила, что в соответствующий орган исполнительной власти будет подготовлен и направлен на согласование нормативно-правовой акт, добавив, что этот документ будет готов к моменту начала нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа мораторий на исполнение смертных приговоров отменил Народный совет (парламент) ДНР.