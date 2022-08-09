Москва, 9 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. За июнь–июль 2022 года клиенты банков направили в Центробанк РФ более 1,5 тыс. жалоб по поводу введения банками комиссий по валютным счетам, предаёт 9 августа РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

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При этом представитель Банка России отметил, что судить об обоснованности жабо и обращений клиентов банков пока рано. Введение таких комиссий обусловлено санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро и валютах недружественных стран.

Также за два месяца в ЦБ РФ поступила почти 250 обращений в отношении брокеров. Отмечается, что это новый повод для жалоб, поскольку российские кредитные и брокерские организации начали взимать плату для физлиц за размещение валюты только летом 2022 года.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия для физлиц, покупающих иностранную валюту через брокеров, теперь составит 12% вместо ранее заявленных 30%

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