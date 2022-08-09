Уфа, 9 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился поощрить медицинских работников из Башкирии за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи в период пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Так, несколько медиков из Башкирии награждены Почетной грамотой президента России, среди них первый заместитель министра здравоохранения БашкирииАзат Рахматуллин, заместитель главного врача Федоровской центральной районной больницыМарина Асабина, профессор башкирского государственного медицинского университетаДенис Байков.

Некоторым медработникам объявлена благодарность президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вручили государственные награды работникам сферы торговли.