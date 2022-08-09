Кызыл, 9 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Жители Тувы в новом отопительном сезоне смогут покупать уголь на государственных топливных складах. В семи районах после ремонта откроют райтопы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Загрузка угля. Тува

Склады будут оборудованы современными усовершенствованными весами и системами видеонаблюдения. Для доставки угля министерство ЖКХ республики закупит специализированную технику.

«Руководителям администраций кожуунов поручено, не откладывая, начать подбор ответственных работников на обновлённые склады. Главная задача на местах — не только запустить работу модернизированных райтопов, но и обеспечить сохранность весовых комплексов и дорогостоящей техники», — добавили в правительстве.

Как отмечается, райтопы призваны помочь в борьбе с перекупщиками и завышением цен на уголь. Крайний срок открытия складов назначен на 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура подтвердила факты необоснованного завышения цен на уголь за минувшую зиму. По итогам проверок четыре предприятия были оштрафованы.