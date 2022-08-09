Москва, 9 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Передавать личные данные граждан РФ в Единую биометрическую систему (ЕБС) можно без их согласия. О соответствующем предложении Минцифры РФ сообщает «Коммерсантъ».

geralt Биометрия

Издание ссылается на поправки к проекту приказа ведомства, определяющего порядок сбора и хранения данных в ЕБС, направленные в Аналитический центр при правительстве России. Согласно документу, согласия гражданина на сбор и актуализацию биометрических данных не требуется.

Данное решение позволит собирать биометрические данные жителей с камер метрополитена, у банков и МФЦ, однако, в случае утечки может привести к катастрофическим последствиям, считают эксперты, чьи мнения приводятся в материале.