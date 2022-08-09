Рыбинск, Ярославская область, 9 августа 2022, 10:26 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области городской суд эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом сообщат пресс-служба Ярославского областного суда.
Здание городского суда в Рыбинске расположено на улице Пушкина. Сейчас здесь работают спецслужбы.
Помещения городского суда в Рыбинске проверяет кинолог с собакой. Каких-либо взрывных устройств и опасных предметов не обнаружено.
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