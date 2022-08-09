Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области городской суд эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом сообщат пресс-служба Ярославского областного суда.

Рыбинск-40 Спецслужбы у суда

Здание городского суда в Рыбинске расположено на улице Пушкина. Сейчас здесь работают спецслужбы.

«На электронную почту Рыбинского городского суда поступило сообщение об угрозе террористического акта, в зданиях суда сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Помещения городского суда в Рыбинске проверяет кинолог с собакой. Каких-либо взрывных устройств и опасных предметов не обнаружено.