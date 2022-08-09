Могло и может быть хуже. Кургинян призвал осмыслить положение России
Москва, 9 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Осмыслить не только военную злободневность специальной военной операции России на Украине, но и некоторые фундаментальные вещи, носящие стратегический характер, дабы дополнить это осмысление и подготовить Россию к грядущим еще более тяжелым испытаниям, предложил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, Россия сегодня может задействовать в борьбе с Западом на Украине только то, что у нее на данный момент наличествует и что так или иначе было создано и оформлено за последние 30 лет: эту армию, эту экономику, эту управленческую элиту. При этом, несмотря на весь масштаб этого конфликта, он является тактическим.
Он еще раз подчеркнул, что нужно использовать все наличествующее и созданное на текущий момент для борьбы с агрессивным соседом, но это не значит, что этот конфликт не обернется чем-то совершенно новым в ближайшее время — за год, два или раньше. А потому самое время подумать, что день грядущий нам готовит и что в действительности представляем мы в преддверии будущих неизбежных испытаний, масштаб которых будет нарастать, и предуготовляясь к которым, мы можем себя как-то изменить. И сделать это до того, как начнется более острая и масштабная стадия этого же конфликта.
Эксперт еще раз подчеркнул, что с глубочайшим уважением относится к тем, кто занимается детальным описанием того злободневного, что происходит на Украине в рамках спецоперации, и считает это на самом деле судьбоносным. Свою же миссию он видит в том, чтобы привнести в эту злободневность нечто, что одновременно является и прагматическим, и фундаментальным.