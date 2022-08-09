Москва, 9 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Осмыслить не только военную злободневность специальной военной операции России на Украине, но и некоторые фундаментальные вещи, носящие стратегический характер, дабы дополнить это осмысление и подготовить Россию к грядущим еще более тяжелым испытаниям, предложил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По его словам, Россия сегодня может задействовать в борьбе с Западом на Украине только то, что у нее на данный момент наличествует и что так или иначе было создано и оформлено за последние 30 лет: эту армию, эту экономику, эту управленческую элиту. При этом, несмотря на весь масштаб этого конфликта, он является тактическим.

«Наша армия продвигается вперед. Медленно продвигается, но те, кто считали, что это будет быстро, для меня относятся к категории очень странных людей. Наш бюджет не испытывает той катастрофической недостачи, на которую рассчитывал противник, он прямо облизывался, как он рухнет, этот бюджет. Запасы нашего оружия не истощены в той степени, в какой считал, что они будут истощены, этот самый западный пахан. Мы не сталкиваемся с пустыми прилавками, за доллар не предлагают 300 рублей, а обещалось именно это. Общественная поддержка действий российского государства впечатляет, и это именно так. Как минимум всё могло быть намного хуже, чем то, что есть», — заявил Кургинян.

Он еще раз подчеркнул, что нужно использовать все наличествующее и созданное на текущий момент для борьбы с агрессивным соседом, но это не значит, что этот конфликт не обернется чем-то совершенно новым в ближайшее время — за год, два или раньше. А потому самое время подумать, что день грядущий нам готовит и что в действительности представляем мы в преддверии будущих неизбежных испытаний, масштаб которых будет нарастать, и предуготовляясь к которым, мы можем себя как-то изменить. И сделать это до того, как начнется более острая и масштабная стадия этого же конфликта.

«Такие размышления не имеют никого отношения к отрицанию суперактуальности злободневного и к тому, что это злободневное-де, мол, не является сейчас исторически-судьбоносным. Является! Является судьбоносным! Важнее всего понять, как наши героические войска будут брать тот или иной населенный пункт, я же с этим не спорю. Но размышления о будущем обладают своей спецификой. И даже если эти размышления опираются на какое-то философское осмысление того, что происходит. Значит ли это, что они должны быть противопоставлены злободневности? По мне-то, главное в том и состоит, что надо не противопоставлять, а соединять одно с другим. И только в таком соединении мы можем всерьез понять, что же происходит», — продолжил философ.

Эксперт еще раз подчеркнул, что с глубочайшим уважением относится к тем, кто занимается детальным описанием того злободневного, что происходит на Украине в рамках спецоперации, и считает это на самом деле судьбоносным. Свою же миссию он видит в том, чтобы привнести в эту злободневность нечто, что одновременно является и прагматическим, и фундаментальным.