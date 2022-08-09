Ереван, 9 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. На полигоне Алагяз медики дислоцированной в Армении российской военной базы проведут специальные учения по медицинскому обеспечению в условиях высокогорья. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

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В условиях, максимально приближенных к боевым, специалисты медицинской службы ЮВО отработают оперативное развёртывание полевого госпиталя, розыск и эвакуацию условно раненных, «в том числе из боевых машин».

пресс-служба ЮВО «Также специалисты потренируются в оказании медицинской помощи с использованием специальных средств фиксации частей тела, спасательной техники и медицинской аппаратуры, выполнят эвакуацию пострадавших из района применения противником высокоточного оружия и оружия массового поражения».

На площадках медицинской сортировки и санитарной обработки в ходе учений будут отработаны задачи дозиметрического контроля и обработки заражённого санитарного транспорта. Военврачи также примут участие в учебных стрельбах, отработают элементы рукопашного боя и преодолеют полосу препятствий.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Хаммагир в Алжире впервые пройдут совместные российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни — 2022».

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