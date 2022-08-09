Новосибирск, 9 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За последние месяцы ушло инфантильное представление в обществе, что ситуация на Украине быстро разрешится. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый депутат), который был назначен советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Когда я первый раз приехал на Донбасс, сразу понял — это надолго. Перестроились и местные жители, поняв — будет тяжело, невыносимо трудно от потерь, дискомфорта, обстрелов, но надо дойти до финала. Истеричных настроений нет! Все стараются поддерживать друг друга. Это боевые действие, люди умирают, но это неизбежно, и всё-таки надо потерпеть. И там это понимают все. У нас, конечно, нет. В России люди не сталкиваются с этими ужасами в живую, ежедневно, не видят, что делают здесь нацбатальоны с мирными гражданами. Поэтому для них судьба какого-то котика важнее, чем судьба десятка-сотен-тысяч людей, которые сейчас страдают на территории бывшей Украины, — написал Антонов в своём телеграм-канале. — Но самое страшное из того что видел было, конечно, в Мариуполе. Могилы во дворах, голодные собаки обгладывающие человеческие кости, голод, горе кругом, которое невозможно передать словами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Ростислава Антонова, после очередных обстрелов уже долгое время воды в значительной части Донецка нет совсем.