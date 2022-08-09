Москва, 9 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Население РФ поняло, что кредитование — это кабала, но у многих жителей просто нет другой возможности что-то купить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

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«Люди в РФ стали осторожнее относиться к кредитованию, потому что поняли, что это кабала. С другой стороны, когда денег нет, не было и не будет, другого способа что-то купить, а в некоторых случаях и просто дожить до получки, просто нет», — констатировал парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, будут ли в РФ затухать темпы роста ипотечного кредитования.