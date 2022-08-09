Мадрид, 9 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Парламентская фракция национал-консервативной испанской партии «Голос» (Vox) в Конгрессе депутатов запросила у правительства список военной помощи, поставленной Украине на сегодняшний день. Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España Конгресс депутатов. Испания

Помимо этого, депутаты запросили список оружия, которое киевские власти запросили у Испании.

После того, как министр обороны Испании Маргарита Роблес публично отказалась от отправки боевых танков Leopard в Украину, поскольку они, по ее словам, находятся «в абсолютно плачевном состоянии», фракция «Голоса» решила через Конгресс потребовать объяснений от правительства.