Москва, 9 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Многие российские застройщики уже вводят практически нулевую ипотеку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Ипотека

«В начале осени 2022 года темпы роста ипотечного кредитования будут затухать, но они останутся довольно заметными, — сказал он. — Многие застройщики вводят уже практически нулевую ипотеку. Продают жилье в рассрочку, а не в кредит. Просто за счет того, что они безумно задирают цены. Они предпочитают получить больше с первого взноса, а дальше хоть трава не расти, потому что никто не знает, что будет с людьми дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, как изменилась кредитная политика российских банков после начала СВО.