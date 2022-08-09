Грозный, 9 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Чечне будет открыт филиал Московского государственного университета имени М. Ломоносова. Первый набор студентов состоится уже в 2023 году. Вуз будет готовить специалистов по направлениям математика и информатика, менеджмент, биотехнология, фармация и лечебное дело. Об этом сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев.

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Вопрос создания филиала самого главного вуза страны был обсужден в ходе встречи премьер-министра с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Так, предварительно решено, что базой для нового учебного заведения в Чечне станет Грозненский международный университет. Здесь будет создана вся необходимая инфраструктура — от учебных корпусов и общежитий, до спортивного центра.

«Определены приоритетные направления подготовки специалистов — это прикладная математика и информатика, менеджмент, биотехнология, фармация и лечебное дело», — сообщил Хучиев.

Грозненский международный университет будет открыт до конца 2022 года. В нем будут обучаться до 4 тыс. студентов. Планируется построить восемь зданий, в том числе три учебных корпуса, два общежития — мужское и женское, столовая, медпункт и спортивные объекты.