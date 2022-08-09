Лысьва, Пермский край, 9 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В городе Лысьве Пермского рая суд рассмотрел дело о краже оборудования предприятия в крупном размере. На скамье подсудимых оказалась группа местных жителей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что в марте 2022 года трое мужчин проникли на территорию Торгового дома «Урал ПАК». Они похитили производственное оборудование и иное имущество на сумму свыше 1,8 млн рублей. Злоумышленники вынесли с базы комплекты сменной оснастки для производства кабельного канала. По пути злоумышленники сняли металлические борта с грузовой платформы автомобиля. Украденное имущество мужчины намеревались сдать в пункт приема цветных металлов.

Похитителей по горячим следам задержали и отправили под стражу. Имущество вернули собственнику.

Суд приговорил двух мужчин к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ещё одному фигуранту назначено один год и девять месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.