Москва, 9 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Жители РФ не могут жить на одну заработную плату и вынуждены всё глубже погружаться в кредитную кабалу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал данные компании Frank RG, согласно которым в июле 2022 года темпы роста выдачи кредитов выросли лишь на 26% (по сравнению с маем), в то время как в июне рост составил больше 70%.

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«Это всё равно очень высокий рост, — сказал Делягин. — Поэтому можно предположить, что кредитование было почти полностью остановлено в первые месяцы после начала СВО. И банки пытались понять, на каком они свете и что происходит. А дальше они поняли, что деньги населения и предприятий у них есть, и если они не будут их использовать, то не смогут расплатиться по высоким процентам, которые были установлены сразу почти начала СВО и финансового шока. И они просто возобновили выдачу займов. Так что это затухающее эхо процессов восстановления кредитования как такового. А с другой стороны, люди не могут жить на заработную плату и вынуждены погружаться всё глубже в кредитную кабалу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области удвоился объём выданных ипотечных кредитов.