* запрещённая в России организация

Донецк, 9 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В ДНР скончался участник неонацистской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 9 августа ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По информации СМИ, мужчина страдал рядом хронических заболеваний, что стало причиной смерти. Осложнения вызвало пристрастие боевика к употреблению наркотических веществ.

После попадания в плен мужчина находился в СИЗО ДНР. Жертвами неонацистской группировки, в которой он состоял, стали более 100 человек.