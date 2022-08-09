Москва, 9 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Поставки текстиля из Бангладеш в Россию остановились в условиях санкций. Страна заинтересована в наращивании экономического сотрудничества с Россией, рассказал посол Бангладеш в Москве Камрул Ахсан.

Маргарита Князева ИА REGNUM Ткани из хлопка

Он отметил, что экспорт текстиля в Россию — основная статья товарооборота двух стран. Бангладеш экспортирует текстиля и одежды на $1,4 млрд, до санкций Россия импортировала текстиль на $650 млн.

«Наш экспорт текстиля в РФ сейчас остановился, потому что никто не хочет транспортировать товары в российские порты. Авиаперевозки могли бы стать выходом из этой ситуации», — сказал Ахсан РИА Новости.

Поставки через Китай осуществить очень сложно, добавил он, но Бангладеш заинтересован в наращивании экономического сотрудничества с Россией.

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