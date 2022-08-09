Челябинск, 9 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки снова отмечен рост общего числа больных COVID-19. Это следует из сообщения оперштаба региона 9 августа.

Permkrai.ru Коронавирус

Сейчас таких граждан насчитывается 2063. При этом сутками ранее их было 2050.

Всего в регионе выявили уже 340 307 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 329 088 пациентов.

От ковида скончался ещё один человек. С начала пандемии насчитывается уже 7835 смертельных исходов этой болезни.