Москва, 9 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Петиция с призывом запретить въезд на Украину гражданам России, которую должен рассмотреть президент республики Владимир Зеленский, не имеет перспектив в историческом смысле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Ранее на Украине необходимое количество голосов набрала петиция с призывом запретить гражданам России въезд на территорию страны на 50 лет.

«Очередная русофобская инициатива набрала жалкие по меркам Украины 25 тысяч подписей, но теперь по закону ее должен рассмотреть Владимир Зеленский. Слабо верится, что он упустит возможность пойти на еще один антироссийский шаг, который одобрят на Западе. Заграничные хозяева этой марионетки еще не потеряли надежду сделать из Украины анти-Россию», — сказал депутат.

Миронов отметил, что подобный запрет не сможет никак повлиять ни на проведение российской спецоперации, ни на настроения людей в России и на Украине.

«Практического смысла тут ноль, один лишь сиюминутный пиар. А в исторической перспективе — это «ноль в квадрате», потому что наши братские народы всё равно будут вместе, как и тысячу с лишним лет общей истории. Авторов этой «петиции» и всех остальных националистов во главе с Зеленским ждет либо суд, либо эмиграция и забвение. Ни в России, ни на Украине им места не будет», — заключил он.