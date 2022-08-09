Донецк, 9 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя, сообщили 9 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08.00 8 августа до 08.00 9 августа, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 17 мирных жителей получили ранения, из них 1 подорвался на мине ПФМ-1», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вечерних обстрелов Донецка пострадал ребенок 2019 года рождения.

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