Чебоксары, 9 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Чувашии после проигранного судебного иска частная энергокомпания получила соответствующее согласование на забор воды из водохранилища. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

ИА REGNUM Вода

Прокурорская проверка касалась охраны вод. По данным ведомства, частная энергетическая компания для хозяйственной деятельности забирала воду из Чебоксарского водохранилища в отсутствии согласования с территориальным органом Росрыболовства.

По данному факту природоохранная прокуратура внесла представление руководителю организации, а затем обратилась в суд, так как нарушения не были устранены. Отмечается, что Калининский районный суд Чебоксары удовлетворил требования прокурора.

В ведомстве сообщают, что решение суда исполнено: предприятие получило соответствующее согласование.

Отметим, что в Чувашии выявляют также нарушения закона при сбросе стоков. В частности, в мае 2022 года минприроды Чувашии подтвердило слив в овраг канализационных стоков в одном из поселений Чебоксарского района.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее прокуратура Чувашии подала иск на муниципальное предприятие в Козловском районе из-за несоблюдения природоохранного законодательства при сбросе стоков.

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