Пермь, 9 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Перми по факту убийства 21-летней горожанки возбудили уголовное дело. Тело пермячки, завёрнутое в ковёр, обнаружили на улице, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Godekan.com Уголовное дело

По версии следствия, в ночь на 4 августа во время распития алкоголя между девушкой и мужчиной произошла ссора. Приятель вооружился ножом и нанёс смертельные ранения. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело жертвы в домашний ковер, обмотал верёвкой и спустил на землю через открытую раму балконного остекления квартиры. Затем злоумышленник вышел на улицу и стал перемещать тело девушки в ковре к автомобилю. Действия мужчины вызвали подозрения у прохожего. Опасаясь быть задержанным, пермяк скрылся.

В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Фигурант уголовного дела отправлен под стражу.