Сеул, 9 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи примут участие в международных военных учениях «Fortune Guard 22», нацеленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения, сообщает KBS.

Defense Visual Information Distribution Service Морская пехота Республики Корея

В учениях, что проходят с 8 по 12 августа на Гавайях, принимают участие представители 21 страны.

Сообщается, что в программе учений — комплекс мероприятий, в числе которых межправительственное взаимодействие, обмен информацией, разбор карт, манёвры по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.

Учения «Fortune Guard» проводятся с 2014 года в рамках инициативы по защите от распространения оружия массового уничтожения и прекращению его незаконного оборота, доставки и распространения соответствующих материалов.