Киевские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 81 раз
Донецк, 9 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Обстрел
По информации представительства, за сутки зафиксирован 81 факт обстрела со стороны украинских формирований. Всего выпущено 420 боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате обстрелов за сутки в республике погибли четыре мирных жителя.