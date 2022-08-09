Донецк, 9 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. За последние сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз. Об этом 9 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

По информации представительства, за сутки зафиксирован 81 факт обстрела со стороны украинских формирований. Всего выпущено 420 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате обстрелов за сутки в республике погибли четыре мирных жителя.