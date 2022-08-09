Калуга, 9 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Калужской области сформирована группа учителей и руководителей школ, планирующих приехать в Луганскую Народную Республику и помочь в организации учебного процесса, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Кравцов и Владислав Шапша посетили школу в Луганске

«Калужские специалисты вместе с администрацией Первомайска провели обследование образовательных учреждений. Есть существенные повреждения. На нескольких объектах наши специалисты и волонтёры уже работают. На остальных приступим в ближайшее время. Помимо непосредственной подготовки школ с гуманитарными миссиями в Первомайск отправляем книги, готовимся передать учебники. Наш институт развития образования готов содействовать в повышении квалификации местных педагогов», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с учителями из ЛДНР подготовку к новому учебному году. С 1 сентября школы ЛНР, ДНР и освобожденных территорий перейдут на обучение по российским стандартам. В настоящее время учителя проходят переподготовку.