Краснодар, 9 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Три аэропорта Краснодарского края будут закрыты еще в течение недели — до 17 августа. Режим ограничения полётов продлён решением Росавиации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

Закрытыми до 3:45 мск 17 августа останутся воздушные гавани Анапы, Геленджика и Краснодара. Такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов. В штатном режиме работают аэропорты Сочи, Минеральных Вод.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России с 24 февраля.