Екатеринбург, 9 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Свердловской области по состоянию на 9 августа действуют шесть лесных пожаров на площади 151 гектар, сообщает Авиалесоохрана.

Pixabay.com Лесной пожар

По данным свердловского департамента информполитики, за прошедшие сутки, 8 августа, огнеборцам удалось ликвидировать восемь лесных пожаров. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.

Наиболее крупным остаётся пожар в Пелымском городском округе Свердловской области. При его тушении задействованы 35 парашютистов-десантников. Увеличение риска природных пожаров в регионе связано с сухой жаркой погодой.