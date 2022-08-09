Саратов, , 10:30 — REGNUM В Саратове суд признал местного жителя виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

За решеткой Valery Latypov

Установлено, что житель Саратовской области с 7 по 8 октября 2019 года участвовал в деятельности международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Саратове. Он позиционировал себя сторонником данной организации, демонстрируя осведомленность о запрещении деятельности данной организации на территории РФ, одобрял и оправдывал ее деятельность, а также непосредственно принимал активное участие в религиозных мероприятиях, где пропагандировалась экстремистская идеология.

Как сообщало ИА REGNUM, в России возросло количество преступников, осуждённых за терроризм и экстремизм. Речь идёт о более чем 1,2 тысячи человек за 2021 год.

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