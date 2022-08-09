Новосибирск, 9 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали десять пассажиров микроавтобуса и его водитель. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Прокурор Ордынского района Николай Кремлев выехал на место происшествия для координации действий сотрудников полиции и экстренных служб, — уточнили в ведомстве. — По результатам уголовно-процессуальной проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Ордынском районе Новосибирской области столкнулись грузовой автомобиль «HOWO» и микроавтобус «Мерседес». Десять пассажиров автобуса и водитель доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель грузовика не пострадал.