Уфа, 9 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту хищения бюджетных средств при закупке «пиксельных елок». Об этом 9 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Orenburg.ru Елка. Оренбург

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры соблюдения законодательства о контрактной системе было установлено, что в ноябре 2019 года ГКУ РБ «Хозяйственное управление» заключило государственный контракт с ООО «Клирлайт Рус» (как с единственным поставщиком) на сумму более 115 млн рублей для оказания услуг по изготовлению сборных световых декоративных конструкций.

«Надзорные мероприятия показали, что сделка заключена без проведения конкурентных процедур и по завышенной цене, чем нанесен ущерб бюджету республики в сумме более 24 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Расследование дела продолжается.