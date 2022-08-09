Нью-Йорк, США, 9 августа, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ядерное оружие не может обеспечить безопасность отдельной страны. Об этом в обращении по случаю годовщины атомной бомбардировки Нагасаки со стороны США, распространённом 9 августа, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Chatham House Антониу Гутерреш

Он напомнил, что применение ядерного оружия против Хиросимы и Нагасаки вызвало гуманитарную катастрофу, «единственную в своем роде». Также, по его словам, оно «возвестило о наступлении новой эры, в которой человечество может само себя истребить».

«Истинная безопасность никогда не может быть достигнута с помощью ядерного оружия. Она достигается путём диалога, переговоров, взаимного уважения и приверженности международному праву», — цитирует ТАСС Гутерреша.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа отмечалась годовщина ядерной бомбардировки японского города Хиросима, когда в 1945 году примерно в 08:15 утра самолёт В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром городом и сбросил на город четырёхтонную урановую бомбу «Малыш». Три дня спустя, 9 августа, атомная бомба »Толстяк«была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar» в 11:02 по местному времени.

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