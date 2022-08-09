Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Ко дню 80-летия со дня премьеры симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге пройдёт концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Об этом ранее сообщили в городском комитете по культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Жители и гости города смогут увидеть программу в 21:30 на Стрелке Васильевского острова. Дирижёр Юрий Башмет будет управлять Всероссийским юношеским симфоническим оркестром, который исполнит ленинградскую симфонию.

Помимо этого в рамках концертной программы выступят российские актёры. Среди них — Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. Световое и визуальное шоу будет дополнять действие на сцене.

Почётными гостями мероприятия станут ветераны войн, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла. Вход свободный.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске новой выставки, посвящённой дате премьеры произведения — 9 августа 1942 года. Для участников также доступен специальный маршрут по памятными местам блокадного города.