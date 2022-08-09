Вашингтон, 9 августа, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Игры с симуляцией «вторжения» Китая на Тайвань провели бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США. Они пришли к выводу, что Китай потопит большую часть надводных кораблей США и Японии, сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Эксперты полагают, что Тайвань способен отразить «вторжение» КНР, но со значительными издержками для тихоокеанских сил США.

«В 18 из 22 раундов игры… китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолётов», — отмечает агентство, ссылаясь на бывшего аналитика Белого дома Марка Кансиана.

При этом ещё не разыгрывались пессимистичные сценарии, когда контроль над островом переходит к Китаю.

Читайте также: Учения КНР вокруг Тайваня могут не прекратиться до воссоединения — эксперты