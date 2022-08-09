Москва, 9 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России запросит у Министерства обороны России новую информацию о преступлениях украинских националистов. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

Следователи планирую получить в военном ведомстве информацию о ранении в Петровском районе Донецка в результате обстрела украинских формирований ребёнка 2019 года рождения, а также ранении мужчины в Куйбышевском районе города, наступившего на противопехотную мину «Лепесток».

Также в СК рассказали, что в Красноторске, Артёмовске, Мирнограде и в Николаеве украинские формирования дислоцированы на территории объектов гражданской инфраструктуры. Рядом с учебными заведениями находятся бронетехника, артиллерия и РСЗО, обстреливающие российские позиции и провоцирующие ответный огонь.

При этом жителям запрещено покидать свои дома, попытки эвакуироваться пресекаются.

Кроме того, следователи располагают данными о намерениях ВСУ взорвать мост через реку Жеребец в Васиновке Запорожской области.

«Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — отметили в СК.