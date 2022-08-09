Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Границу с Россией пересекли ещё около 21 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 9 августа информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 20,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявлено вечером 18 февраля 2022 года, прибыли более 3 млн человек, в том числе около 500 тыс. детей. Со всеми прибывающими проводится индивидуальная работа.