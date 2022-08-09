Москва, 9 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Западный «пахан», который использует Украину для войны с Россией, не успокоится и будет наращивать свое военное участие в процессе, в связи с чем необходимо понять до конца, с чем мы имеем дело и как этому противостоять, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что не Украина оказывает беспрецедентное экономико-политическое давление на Россию, не она пытается дестабилизировать южное подбрюшье России, а стало быть, Россия имеет дело не с Украиной как таковой, а с Западом, инструментом в руках которого Украина и является.

«Делает это всё очень мощный и всем нам известный пахан Запад, НАТО, Глобальное государство, которое использует эту Украину как шестерку. Пока что, и это очень важно, этот пахан не развернулся в полную мощь… Он ленивый, у него много своих дел, неблагополучие, заморочки. Он пока в полную мощь не развернулся, но он разворачивается, и будет разворачиваться всё больше, он не остановится», — заявил Кургинян.

По его словам, очень многие не понимают, что никакой самодостаточной Украины нет. Все космические ресурсы, которыми располагает «пахан», полностью предоставлены Украине, и мы конкурируем не с космическим нулем Украины, а с намного превосходящими нас по совокупной мощи западными ресурсами, которые пока что не задействованы на полную мощь.

«Пока пахан будет наращивать ресурсы, мы можем и должны прорабатывать стратегические вопросы нашего будущего, которые хоть и сильно связаны с тем, что происходит в тактическом плане, с каждым населенным пунктом, который берут наши героические войска, но всё-таки при всем при том они же обладают каким-то самодостаточным характером, у них своя специфика, свой язык, свои подходы, и мы всё это должны применять», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что все те, кто говорят о том, что «пахан перебесится» и всё наладится, то, во-первых, и сами в это не верят, а во-вторых, говорят об этом всё реже всё с меньшей уверенностью и настойчивостью. Поэтому необходимо разобраться, с чем мы имеем дело на самом деле как в плане наших наличествующих возможностей, так и с позиции возможностей нашего противника.