Москва, 9 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Москве будет наблюдаться облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Облачность в Москве

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать атмосферный фронт. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура воздуха +19…+21 в Москве, +18…+23 в Подмосковье. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду», — рассказал Леус.

Он отметил, что атмосферное давление в столице фиксируется выше нормы и составит 752 мм ртутного столба.